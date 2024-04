Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: baisse de plus de 7% du BNPA trimestriel à TCC information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 08:42









(CercleFinance.com) - Sanofi dévoile un BNPA des activités de 1,78 euro pour les trois premiers mois de 2024, en baisse de 17,6% à données publiées et de 7,4% à TCC (taux de changes constants), reflétant notamment une hausse de 11,8% des dépenses de R&D.



A près de 10,5 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 2,4% (+6,7% à TCC), une croissance des ventes 'stimulée par la poursuite des bonnes performances de Dupixent et des nouveaux lancements', selon son directeur général Paul Hudson.



Le géant français de la santé s'attend à ce que son BNPA des activités 2024 connaisse une baisse dans le bas de la fourchette à un chiffre à TCC 'en tenant compte de l'augmentation du taux d'imposition attendu, sauf événements majeurs défavorables imprévus'.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +3.45%