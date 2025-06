Sanofi: avis positif du CHMP dans le myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Sanofi indique que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation de Sarclisa associé à lénalidomide, bortézomib et dexaméthasone (VRd), pour traiter le myélome multiple nouvellement diagnostiqué chez les adultes éligibles à une greffe.



Cet avis positif se fonde sur l'étude de phase 3 GMMG-HD7, qui a montré que l'ajout de Sarclisa améliorait significativement le taux de négativité de la maladie résiduelle minimale) et prolongeait la survie sans progression par rapport au traitement d'induction VRd seul.



Sarclisa est actuellement approuvé dans trois indications dans l'UE, couvrant différentes lignes de traitement chez les adultes atteints de myélome multiple en rechute et/ou réfractaire, et de myélome multiple nouvellement diagnostiqué non éligibles à une greffe.





