Sanofi augmente de 13% son BPA à TCC au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 08:17

Sanofi publie un BNPA des activités de 2,91 euros au titre du troisième trimestre 2025, en progression de 7% (+13,2% à taux de changes constants ou TCC), 'soutenu par une gestion disciplinée des dépenses, par l'accent mis sur la R&D et par l'efficience opérationnelle'.

Son chiffre d'affaires s'est accru de 2,3% à 12,43 milliards d'euros (+7% à TCC). Ses ventes des nouveaux lancements pharmaceutiques ont grimpé de 57,1% à 1 MdEUR, et celles de Dupixent, de 26,2% à 4,2 MdsEUR, mais celles de vaccins ont diminué de 7,8% à 3,4 MdsEUR.

'Comme prévu, les ventes de vaccins antigrippaux ont diminué, en raison d'une concurrence accrue sur les prix et d'une diminution des taux de vaccination', explique Paul Hudson, le directeur général du groupe de santé.

Sanofi confirme prévoir un fort rebond du BNPA des activités en 2025, avec une hausse à TCC dans la fourchette basse d'un pourcentage à deux chiffres (hors rachat d'actions), et anticipe pour son chiffre d'affaires une croissance en pourcentage à un chiffre élevé à TCC.

Valeurs associées

SANOFI
86,6100 EUR Euronext Paris 0,00%
