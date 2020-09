Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi annonce l'échec d'un essai du Kevzara pour traiter le COVID-19 Reuters • 01/09/2020 à 07:11









PARIS, 1er septembre (Reuters) - Sanofi SASY.PA annonce mardi l'échec d'un essai clinique visant à évaluer l'efficacité du Kevzara dans le traitement de formes sévères ou critiques de COVID-19. Cet essai international sur 420 patients "n'a pas atteint son critère d'évaluation principal ni secondaire", explique le groupe pharmaceutique dans un communiqué. Le Kevzara, développé avec l'américain Regeneron REGN.O , est habituellement prescrit dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. "Pour l'heure, ni Sanofi ni Regeneron ne prévoient la conduite d'autres études cliniques sur Kevzara dans le traitement de la COVID-19", précise le français. (Marc Angrand, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00% REGENERON PHARMA NASDAQ +2.87%