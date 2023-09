Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: AMM dans l'hémophilie A au Japon information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 09:33









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le ministère japonais de la Santé a délivré une autorisation de mise sur le marché (AMM) à Altuviiio une fois par semaine, pour le contrôle des saignements chez les patients atteints d'hémophilie A (déficit en facteur VIII).



Cette approbation au Japon repose sur les données positives obtenues chez des patients qui présentent une hémophilie A sévère, dont celles de l'essai pivot XTEND-1 chez l'adulte et l'adolescent et de l'essai XTEND-Kids chez l'enfant de moins de 12 ans.



Altuviiio a également été approuvé le 31 août par la FDA de Taïwan pour le traitement de l'hémophilie A de l'adulte et de l'enfant. Pour rappel, il a fait l'objet d'AMM aux Etats-Unis en février et dans l'Union européenne en mai dernier.



'Altuviiio incarne la promesse de Sanofi de développer des médicaments qui sont les premiers et les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique', commente Brian Foard, vice-président exécutif, responsable monde, médecine de spécialités par intérim.





