Sanofi: alliance avec Teva dans deux maladies de l'intestin information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 08:53

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce une collaboration avec Teva pour codévelopper et co-commercialiser TEV'574, actuellement en essais cliniques de phase IIb pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, deux maladies inflammatoires de l'intestin.



Selon ce nouvel accord, Teva recevra un paiement initial de 469 millions d'euros et jusqu'à 940 millions d'euros de paiements d'étape, en fonction de la réalisation des objectifs de développement et de commercialisation.



Les deux entreprises partageront les dépenses mondiales de développement, de même que les pertes et profits nets sur les principaux marchés. Sur les autres marchés, des accords de redevances seront mis en place.



Sanofi dirigera les activités de développement applicables au programme de phase III, et les deux groupes se répartiront la commercialisation dans les différentes régions du monde. Les premiers résultats du programme devraient être disponibles en 2024.