Sanofi: acquisition des droits d'aficamten pour la Chine information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 14:26









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique américaine Cytokinetics a annoncé vendredi que le français Sanofi allait acquérir auprès de Corxel les droits exclusifs portant la commercialisation d'aficamten, son traitement expérimental contre la cardiomyopathie hypertrophique (CMH) sur le marché chinois.



Dans un communiqué, Cytokinetics rappelle qu'il avait les droits de développement et de distribution sur le comprimé à Corxel en 2020.



Le projet de médicament a reçu, depuis, le statut de traitement innovant en Chine pour ce qui concerne la cardiomyopathie hypertrophique obstructive symptomatique (oCMH), ainsi qu'une revue prioritaire dans le pays.



Dans un communiqué, Cytokinetics rappelle demeurer éligible à la réception de 150 millions de dollars en fonction des avancées du projet, ainsi qu'à des redevances comprises entre 10% et 20% (non compris) sur les ventes du médicament.



La société doit également toucher une somme dont le montant n'a pas été dévoilé à l'occasion de la transaction conclue entre Sanofi et Corxel.





