Sanofi: acquisition de Vigil Neuroscience finalisée information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 07:42









(Zonebourse.com) - Sanofi annonce la finalisation de l'acquisition de Vigil Neuroscience, une acquisition renforçant son pipeline en neurologie avec en particulier le VG-3927, qui sera évalué dans une étude clinique de phase 2 dans la maladie d'Alzheimer.



En outre, l'acquisition du pipeline préclinique de Vigil renforcera la recherche de Sanofi dans diverses maladies neurodégénératives, mais VGL101, le deuxième programme clinique de la société, n'a pas été acquis par Sanofi.



Selon l'accord, le groupe de santé a acquis toutes les actions ordinaires en circulation de Vigil pour huit dollars par action en espèces à la clôture de la transaction, ce qui représente une valeur nette d'environ 470 millions de dollars.



En outre, les actionnaires de Vigil ont reçu un certificat de valeur garantie (CVG) non transférable par action Vigil, qui permet à son détenteur de recevoir un paiement différé de deux dollars, sous réserve de la première vente commerciale du VG-3927.





Valeurs associées SANOFI 82,0300 EUR Euronext Paris 0,00%