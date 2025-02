Sanofi: accord signé avec CD&R sur Opella information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Ayant finalisé le processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, Sanofi indique avoir signé l'accord d'achat d'actions qui permettra à CD&R d'acquérir une participation de contrôle de 50% dans Opella.



Le géant de la santé rappelle que Bpifrance devrait participer en tant qu'actionnaire minoritaire à hauteur d'environ 2% au capital d'Opella et que Sanofi restera un actionnaire significatif de cette société axée sur la santé grand public.



Les modalités de l'opération précédemment annoncées demeurent inchangées et sa réalisation devrait intervenir au plus tôt au deuxième trimestre 2025. Elle reste subordonnée à l'obtention des approbations réglementaires usuelles des autorités compétentes.





Valeurs associées SANOFI 103,68 EUR Euronext Paris 0,00%