Sanofi: accord pour l'acquisition de Vigil Neuroscience information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 07:20









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition de Vigil Neuroscience, société spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour traiter des maladies neurodégénératives, dont les activités sont actuellement au stade clinique.



Cette acquisition en neurologie renforce le portefeuille de développement au stade précoce de Sanofi et inclut le VG-3927, molécule agoniste de la TREM2, qui fera l'objet d'une étude clinique de phase II pour le traitement de la maladie d'Alzheimer.



Sanofi se portera acquéreur de toutes les actions Vigil au prix de huit dollars l'action à la clôture, soit une transaction en numéraire valorisée à environ 470 millions de dollars, assorti d'un droit de valeur contingente de deux dollars par action.



La clôture de l'acquisition, attendue au troisième trimestre 2025, est assujettie aux conditions usuelles pour ce type d'opération, dont l'approbation des détenteurs de la majorité des actions ordinaires de Vigil en circulation.





Valeurs associées SANOFI 93,7500 EUR Euronext Paris 0,00%