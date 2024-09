Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: accord de licence avec RadioMedix et Orano Med information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 07:45









(CercleFinance.com) - Sanofi a conclu un accord de licence exclusive avec RadioMedix, une société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de radiopharmaceutiques pour l'imagerie TEP et les alphathérapies ciblées (TAT pour Targeted Alpha Therapy).



Cet accord est réalisé dans le cadre des efforts de développement de traitements innovants pour les personnes atteintes de cancers rares. Il permettra de répondre aux besoins thérapeutiques non pourvus en oncologie.



L'accord est signé également avec Orano Med, une société française de biotechnologie au stade clinique, filiale du groupe Orano, spécialisée dans le développement de radiothérapies internes vectorisées utilisant les propriétés uniques du plomb-212 (212Pb) contre le cancer.



La collaboration entre Sanofi, RadioMedix et Orano Med porte plus spécifiquement sur le projet expérimental au stade avancé AlphaMedix™ (212Pb-DOTAMTATE). Il est actuellement évalué pour le traitement de patients adultes porteurs de tumeurs neuroendocrines (TNE) évolutives non résécables ou métastatiques exprimant le récepteur de la somatostatine, un cancer rare.



'AlphaMedixTM est une alphathérapie ciblée composée d'un complexe peptidique ciblant le récepteur de la somatostatine et radiomarqué au plomb-212 (212Pb), qui sert de générateur in vivo de particules alpha' indique le groupe.







