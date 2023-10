Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: a livré des médicaments Impact à Djibouti information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 13:18









(CercleFinance.com) - Sanofi a livré via la Global Health Unit les premiers médicaments de sa marque à but non lucratif Impact à la République de Djibouti.



L'énoxaparine sodique Impact est un anticoagulant indiqué pour le traitement de la thrombose veineuse profonde - une affection potentiellement mortelle souvent sous-diagnostiquée sur le continent africain.



' Cette première livraison à destination de Djibouti concrétise la détermination de Sanofi d'améliorer, d'intensifier et de pérenniser l'accès à des médicaments, vaccins et soins de santé abordables au profit des populations mal desservies ' indique le groupe.



La Global Health Unit (GHU) est l'entité chargée de décliner le modèle social de Sanofi. Elle a pour mission de permettre l'accès à un vaste portefeuille de médicaments dans 40 pays où les besoins médicaux non pourvus sont les plus importants.





