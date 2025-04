Sanofi : -5% vers 88,35E information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 09:34









(CercleFinance.com) - Malgré sa réputation de valeur plutôt défensive, Sanofi dévisse -5% vers 88,35E (retracement du plancher annuel 2024 du 16 décembre dernier), impacté indirectement par les droits de douane à 104% infligés à la Chine depuis 6H du matin, ce 9 avril (la Chine est leader mondial des principes actifs).

Sanofi figure parmi les rares valeurs (à part le secteur auto) à enfoncer nettement ses planchers du 7 avril : le basculement sous 90E laisse craindre que le 'plus bas' des 87,5E du 17/12/2024 ne stoppe pas la glissade amorcée sous 110,3E le 11 mars.

Le prochain objectif se situe vers 85,2E : il s'agit de l'ex-plancher de mi-février ou mi-avril 2024 (18/04/2024), le suivant serait 81,4E, l'ex-plancher du 27/10/2023.





Valeurs associées SANOFI 88,1600 EUR Euronext Paris -5,39%