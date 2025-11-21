 Aller au contenu principal
Sanjay Bahadur va quitter Nestlé fin décembre
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 08:42

Nestlé annonce le départ en retraite de Sanjay Bahadur, directeur général et responsable de la stratégie du groupe et du développement des affaires, à la fin décembre 2025, après une carrière de plus de 40 ans au sein du groupe suisse.

Dans son rôle actuel, il est responsable de la gestion du portefeuille, de l'identification et de la réalisation d'opérations de fusions et acquisitions (M&A), ainsi que des fonds de capital-risque, des partenariats externes et des accords de licence.

Au fil de son parcours, Sanjay Bahadur a occupé divers postes au sein de Nestlé en Inde, en Suisse, à Hong Kong, en Turquie et en Chine. À la suite de son départ, la fonction M&A sera rattachée à la directrice financière Anna Manz.

Valeurs associées

NESTLE
80,020 CHF Swiss EBS Stocks +1,00%
