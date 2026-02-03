 Aller au contenu principal
Sangamo Therapeutics glisse après une vente d'actions de 25 millions de dollars
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions de la société de médecine génomique Sangamo Therapeutics SGMO.O chutent de 19 % à 0,46 $ avant la mise sur le marché

** SGMO annonce le prix d'une vente d'actions de 25 millions de dollars à 0,4719 $ l'unité

** La société a vendu 35,2 millions d'actions et des bons de souscription préfinancés pour acheter 17,8 millions d'actions dans le cadre de l'offre

** Le produit de l'offre sera utilisé pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise

** Cantor et Wells Fargo Securities sont les co-chefs de file de l'offre

** Trois courtiers sur cinq considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et deux comme "conservée"; PT médian de 2 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions de SGMO ont baissé de 35,2 % depuis le début de l'année

