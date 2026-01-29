 Aller au contenu principal
Sands China atteint son niveau le plus bas depuis 7 mois en raison d'une baisse de son revenu net ; ses concurrents reculent
29/01/2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions de Sands China Ltd 1928.HK chutent de 8,5% à 17,24 HK$, leur plus bas niveau depuis le 2 juillet

** Les actions sont sur la voie de la plus forte baisse en pct sur une journée depuis le 7 avril; premier perdant en pct dans l'indice de référence Hang Seng Index .HSI , qui glisse de 0,2%

** L'opérateur de complexes touristiques et de casinos de Macao déclare que son revenu net pour le T4 2025 a chuté de 10,1% en glissement annuel pour atteindre 213 millions de dollars, tandis que le revenu net pour 2025 a chuté de 14,2% en glissement annuel pour atteindre 901 millions de dollars

** Le revenu net total pour le quatrième trimestre a augmenté de 16,4 % pour atteindre 2,05 milliards de dollars, tandis que le revenu net total pour 2025 a augmenté de 5,1 % pour atteindre 7,44 milliards de dollars

** L'Ebitda immobilier ajusté a augmenté de 6,5% au 4ème trimestre, mais a diminué de 0,9% pour 2025

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 11,8%, l'indice Hang Seng Commerce & Industry Index .HSNC a augmenté de 7,8%

** Les concurrents SJM 0880.HK , Wynn Macau 1128.HK , Melco International 0200.HK , MGM China 2282.HK et Galaxy Entertainment 0027.HK ont baissé de 2,1 % à 3,9 %

Valeurs associées

GALAXY ENTERTAIN
4,620 EUR Tradegate +2,67%
GALAXY ENTERTAIN
EUR XETRA 0,00%
GALAXY ENTERTAIN
6,720 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
GALAXY ENTERTAIN
5,4800 USD OTCBB +1,69%
HONG KONG HANG SENG INDIC
27 834,63 Pts Six - Forex 1 +0,03%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
LAS VEGAS SANDS
61,230 USD NYSE +1,46%
MELCO INTL DEVT
0,488 EUR Tradegate 0,00%
MELCO INTL DEVT
0,5710 USD OTCBB +10,03%
MGM CHINA HLDGS
1,410 EUR Tradegate 0,00%
SANDS CHINA RG-UNTY
2,049 EUR Tradegate +1,44%
SANDS CHINA RG-UNTY
2,6510 USD OTCBB 0,00%
SJM HOLDINGS
0,258 EUR Tradegate 0,00%
SJM HOLDINGS
0,2952 USD OTCBB -2,02%
WYNN MACAU
0,649 EUR Tradegate +1,28%
WYNN MACAU
0,7588 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
