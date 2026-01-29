Sands China atteint son niveau le plus bas depuis 7 mois en raison d'une baisse de son revenu net ; ses concurrents reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions de Sands China Ltd 1928.HK chutent de 8,5% à 17,24 HK$, leur plus bas niveau depuis le 2 juillet

** Les actions sont sur la voie de la plus forte baisse en pct sur une journée depuis le 7 avril; premier perdant en pct dans l'indice de référence Hang Seng Index .HSI , qui glisse de 0,2%

** L'opérateur de complexes touristiques et de casinos de Macao déclare que son revenu net pour le T4 2025 a chuté de 10,1% en glissement annuel pour atteindre 213 millions de dollars, tandis que le revenu net pour 2025 a chuté de 14,2% en glissement annuel pour atteindre 901 millions de dollars

** Le revenu net total pour le quatrième trimestre a augmenté de 16,4 % pour atteindre 2,05 milliards de dollars, tandis que le revenu net total pour 2025 a augmenté de 5,1 % pour atteindre 7,44 milliards de dollars

** L'Ebitda immobilier ajusté a augmenté de 6,5% au 4ème trimestre, mais a diminué de 0,9% pour 2025

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 11,8%, l'indice Hang Seng Commerce & Industry Index .HSNC a augmenté de 7,8%

** Les concurrents SJM 0880.HK , Wynn Macau 1128.HK , Melco International 0200.HK , MGM China 2282.HK et Galaxy Entertainment 0027.HK ont baissé de 2,1 % à 3,9 %