Chine: ventes au détail en hausse de 2,8% sur un an en janvier-février (officiel)

( AFP / ADEK BERRY )

Les ventes au détail en Chine ont augmenté de 2,8% sur un an au cours des mois de janvier et février combinés correspondant en partie au Nouvel An lunaire, indiquent des chiffres officiels publiés lundi.

Indicateur clé de la consommation, les ventes au détail avaient augmenté en décembre à leur rythme le plus lent depuis presque trois ans et la sortie des restrictions liées au Covid-19 (+0,9%).

Le Nouvel An lunaire, dans la deuxième moitié de février, et les semaines qui l'ont précédé semblent avoir produit l'effet de stimulation escompté, mais dans une moindre mesure que les années précédentes (4% en 2025).

Les autorités conjuguent les données de janvier et février pour prendre en compte les variations causées par le Nouvel An.

Des analystes interrogés par l'agence Bloomberg tablaient sur une hausse des ventes au détail de 2,5%.

La production industrielle a quant à elle progressé de 6,3% en janvier-février sur un an, davantage que les prévisions des analystes (+5,3%), selon les données du Bureau national des statistiques (BNS).

"Une forte demande extérieure a manifestement joué, la croissance tant des exportations que des ventes industrielles à l'export ayant bondi en début d'année", dit dans une note la firme de consultants Capital Economics.

L'investissement en actifs fixes a augmenté de 1,8% sur la même période, indique le BNS, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 5,1%.

Le pouvoir chinois s'emploie à stimuler la demande intérieure pour réduire la dépendance aux exportations. Il vient à nouveau d'en faire l'un des objectifs pour 2026 et pour les quatre années suivantes.

"La récente amélioration de la situation sur le marché du travail a probablement contribué à remonter le moral des consommateurs", dit Capital Economics. Le taux de chômage en janvier-février (5,3%), certes au plus haut depuis six mois (même taux en août 2025), "reflète vraisemblablement des facteurs saisonniers", dit-elle.

Capital Economics voit dans les chiffres récents, dont la forte augmentation des échanges en janvier-février (exportations en hausse de 21,8% sur un an, importations en hausse de 19,8%), le signe que "l'économie (chinoise) a entamé l'année sur des bases plus solides".

Les données "suggèrent que la croissance s'est accélérée en ce début d'année, tirée par la vigueur des exportations et par une reprise de la demande intérieure".

La Chine doit, elle aussi, faire face aux retombées de la guerre au Moyen-Orient. Plus de la moitié de ses importations de brut transporté par voie maritime provient du Moyen-Orient et transite majoritairement par le détroit d'Ormuz bloqué par l'Iran, selon la société d'analyse Kpler.

Zhiwei Zhang, président de la société de consultants Pinpoint Asset Management, dit s'attendre "à ce que les décideurs politiques chinois surveillent de près l'évolution de la situation et réagissent, si nécessaire, par le biais de la politique budgétaire".

"La Chine est mieux placée que la plupart des autres économies pour faire face aux retombées du conflit en Iran", estime Capital Economics.

Cependant, nuance-t-elle, le budget annuel dévoilé lors des Deux Sessions, grand rendez-vous politique annuel tenu en mars, "suggère que la politique budgétaire donnera une impulsion moindre à l'économie en 2026 qu'en 2025, ce qui devrait peser sur la croissance plus tard dans l'année".

Le gouvernement s'est fixé lors des Deux Sessions un objectif de croissance de 4,5 à 5% en 2026, le plus bas depuis 1991. La Chine a affiché officiellement une croissance de 5% en 2025.