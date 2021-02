Sandro Pierri devient DG adjoint de BNP Paribas AM

(NEWSManagers.com) -

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 16 février la nomination de Sandro Pierri au poste de directeur général adjoint, à compter du 1er janvier 2021. Ces nouvelles responsabilités s' ajoutent à son rôle de responsable du global client group de BNPP AM, qu' il exerce depuis 2017. Basé à Londres, il est rattaché à Frédéric Janbon, le directeur général de BNPP AM.

Avant de rejoindre BNPP AM, Sandro Pierri a débuté sa carrière comme gérant de portefeuille au sein de San Paolo Fondi en 1989, puis de BNL Gestioni en 1992, avant de rejoindre ING Investment Management en Italie en 1994, où il a exercé plusieurs fonctions commerciales. Il a été, entre 2002 et 2003, chief executive retail d' ING Group, en Italie. À la suite de l' acquisition des activités italiennes d' ING Group par UniCredit / Pioneer, Sandro a rejoint Pioneer Investments en 2004, où il a occupé pendant dix ans plusieurs fonctions commerciales, puis de direction. En 2012, il devient directeur général et responsable de la gestion d'actifs d' UniCredit.