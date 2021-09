Sandrine Cauvin quitte la gestion d'actifs

(NEWSManagers.com) - La spécialiste des marchés de l'énergie Sandrine Cauvin, qui travaillait chez Otea Capital depuis 2018, vient de rejoindre Energisme comme directrice administratif et financière et responsable des relations investisseurs. La société, cotée sur Euronext Growth depuis juillet 2020, est une plateforme technologique dédiée à la performance énergétique des entreprises.

Sandrine Cauvin avait débuté sa carrière dans la recherche actions, principalement dans le domaine de l'énergie, dans lequel elle a passé une dizaine d'années. Elle a ainsi notamment travaillé chez Pinatton, CCF, Julius Baer, Raymond James. En 2010, elle est passée du côté de la gestion chez Craigston Finance. Elle a ensuite été gérante énergie chez Turgot (2012-2016), puis énergie et or chez Vestathena (2016-2018), avant de rejoindre Otea Capital comme gérante et responsable de l'investissement responsable.