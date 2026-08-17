Sandoz va acquérir une licence pour trois médicaments biosimilaires auprès de Shanghai Henlius Biotech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte et mise à jour avec la déclaration de Sandoz)

Le fabricant suisse de médicaments génériques Sandoz SDZ.S versera jusqu’à 77 millions de dollars d’acompte à Shanghai Henlius Biotech 2696.HK pour acquérir les droits sur trois médicaments biosimilaires destinés au traitement du cholestérol, du lupus et du cancer colorectal, le laboratoire pharmaceutique chinois a annoncé lundi.

Ces trois traitements sont actuellement en phase de développement clinique ou préclinique. Les biosimilaires sont des versions similaires de médicaments biologiques et sont comparables aux génériques des médicaments traditionnels.

Sandoz a indiqué dans un communiqué séparé qu’elle obtiendrait les droits de commercialisation mondiaux de ces médicaments hors de Chine.

Cet accord marque une étape importante dans sa "stratégie visant à tirer parti d’une part significative du marché mondial sans précédent des biosimilaires dont l’exclusivité arrive à expiration au cours de la prochaine décennie", a-t-il précisé.

Ces médicaments sont des biosimilaires de l’évolocumab, un médicament contre le cholestérol commercialisé sous le nom de Repatha par Amgen AMGEN.O , du belimumab, un médicament contre le lupus découvert par Human Genome Sciences et commercialisé sous le nom de Benlysta par GSK GSK.L , et du cétuximab, un médicament contre le cancer colorectal vendu sous le nom d’Erbitux et commercialisé par Bristol-Myers Squibb BMY.N , Eli Lilly LLY.N et Merck KGaA MRCG.DE .

Le chiffre d’affaires mondial de l’évolocumab s’élevait à environ 6,6 milliards de dollars en 2025, tandis que celui du belimumab atteignait 2,5 milliards de dollars et celui du cétuximab 1,7 milliard de dollars, a indiqué Henlius dans un communiqué adressé à la Bourse de Hong Kong, citant des données d’IQVIA, un cabinet d’études spécialisé dans le secteur de la santé.

Dans le cadre de l’accord conclu avec Sandoz, Henlius peut également prétendre à des paiements d’étapes liés au développement pouvant atteindre 160 millions de dollars et à des paiements d’étapes liés à la commercialisation pouvant atteindre 77 millions de dollars.