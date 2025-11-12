Sandoz prévoit le lancement de versions sans marque d'Ozempic au Canada d'ici fin juin 2026

Sandoz envisage une entrée rapide au Canada après l'expiration du brevet sur le semaglutide

Le directeur général voit des contraintes d'approvisionnement pour les médicaments GLP-1 sans marque

(Le contexte et les détails de l'interview ont été ajoutés tout au long de l'article) par Bhanvi Satija et Maggie Fick

Le fabricant de médicaments génériques Sandoz SDZ.S s'attend à ce que des versions sans marque de l'Ozempic, le médicament phare de Novo Nordisk

NOVOb.CO contre le diabète, soient lancées au Canada d'ici la fin du mois de juin de l'année prochaine après l'expiration d'un brevet clé, a déclaré son directeur général à Reuters mercredi.

Sandoz espère être l'un des premiers à entrer sur le marché canadien où le brevet de Novo pour le semaglutide - l'ingrédient actif d'Ozempic - expirera en janvier pour le diabète. Aucune version dite biosimilaire n'a encore été approuvée, mais le processus réglementaire est en cours pour Sandoz.

"Il est peu probable que le produit soit lancé en janvier de l'année prochaine, pour être tout à fait honnête. Je pense que ce sera probablement au premier ou au deuxième trimestre", a déclaré Richard Saynor lors d'une interview.

LA DEMANDE DEVRAIT DÉPASSER L'OFFRE

Richard Saynor a déclaré que le Canada serait un terrain d'essai pour les versions sans marque d'Ozempic, qui partage le même ingrédient actif que Wegovy, l'injection de perte de poids de Novo, et qui est parfois utilisé comme un substitut non officiel "hors étiquette".

"Il s'agit d'un voyage de 10 ou 15 ans. Tout le monde est très enthousiaste à cause du Canada. Mais le Canada n'est qu'un marché", a déclaré M. Saynor, ajoutant que Sandoz ne s'adresserait qu'aux patients diabétiques.

Novo perd des brevets clés pour le semaglutide dans plusieurs pays à partir de l'année prochaine, y compris sur des marchés importants comme le Canada, l'Inde et la Chine. Ses brevets américains pour Ozempic et Wegovy expirent en 2032.

L'expiration des brevets ajoute aux difficultés du fabricant danois qui perd du terrain face à son rival Eli Lilly LLY.N sur un marché de 150 milliards de dollars pour les traitements de perte de poids qui a été révolutionné par sa nouvelle classe d'injections GLP-1.

Saynor a refusé de commenter les préparatifs de lancement tels que les volumes.

"C'est un produit compliqué. C'est une chaîne du froid. Il y a des problèmes de stockage, de transport. C'est un dispositif. Et personne n'a jamais lancé un GLP sur un marché réglementé. Personne n'a donc la moindre idée de l'ampleur du marché", a déclaré M. Saynor.

M. Saynor s'attend à ce que la demande de médicaments GLP-1 sans marque dépasse l'offre, à l'instar des contraintes rencontrées avec les produits de Novo et d'Eli Lilly au cours des dernières années.

"Je pense sincèrement que le produit sera limité. Je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de capacité", a-t-il déclaré.

Sandoz n'a pas fourni de prévisions de ventes pour l'Ozempic sans marque. "Je sais que tout ce que je dirai sera faux", a déclaré M. Saynor.

Les États-Unis sont le plus grand marché pour les médicaments contre l'obésité et les Américains obtiennent déjà certains médicaments sur ordonnance au Canada parce qu'ils y sont généralement moins chers.

Le lancement de copies d'Ozempic à bas prix pourrait soulever des préoccupations réglementaires américaines concernant les importations transfrontalières de biosimilaires, même après que Novo et Eli Lilly ont conclu des accords historiques aux États-Unis la semaine dernière pour réduire les prix des médicaments GLP-1 et garantir la couverture de Medicare.

"Je n'ai aucune envie d'être attaqué en justice par un fabricant de médicaments d'origine pour avoir essayé de vendre des produits non conformes à l'étiquetage ou hors du pays", a déclaré M. Saynor.