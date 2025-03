Sandoz: le titre se distingue, Deutsche Bank passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 12:23









(CercleFinance.com) - L'action Sandoz évolue en hausse mercredi à la Bourse de Zurich suite au changement de recommandation des analystes de Deutsche Bank, qui se montrent optimistes sur les perspectives du fabricant de médicaments biosimilaires.



Vers 12h00, le titre prend 3,3% après avoir gagné près de 4%, alors que l'indice SMIM des valeurs moyennes suisses gagne 1,1%.



Deutsche Bank a relevé ce matin son opinion sur la valeur de 'conserver' à 'acheter', en revoyant également à la hausse son objectif de cours de 36 à 42 francs suisses, soit un potentiel haussier de 17%.



Au-delà du lancement prévu de plusieurs nouveaux biosimilaires et la promesse d'une amélioration des marges, les analystes estiment que l'objectif d'une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% pour 2025 pourrait s'avérer prudente au vu de la solide exécution affichée par le groupe depuis sa scission d'avec Novartis.





