Sandoz: lancement d'une nouvelle version générique d'Humira information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 11:16









(CercleFinance.com) - Sandoz a annoncé mardi le lancement d'une formulation à haute concentration de 100 mg/mL (HCF) de sa version biosimilaire de l'Humira d'AbbVie, l'un des médicaments les plus vendus au monde.



Ce générique couvre toutes les indications couvertes par la molécule de référence, dont la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, le psoriasis en plaques et l'uvéite.



Le médicament - baptisé 'Hyrimoz' - sera progressivement mis à la disposition des patients dans les différents pays européens.



Rebecca Guntern, présidente de Sandoz Europe, explique que ce lancement s'inscrit dans le cadre de la stratégie du laboratoire visant à permettre aux personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de bénéficier d'un accès 'élargi' à des médicaments de bonne qualité.





