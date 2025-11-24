 Aller au contenu principal
Sandoz lance son Afqlir en Europe
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 08:17

Sandoz annonce le lancement européen d'Afqlir (aflibercept), kit de flacons de 2 mg et seringue pré-remplie pour injection intravitréale, 'offrant ainsi des options de traitement abordables pour les patients atteints de maladies rétiniennes'.

Il a été approuvé par la Commission européenne en novembre 2024, dans les mêmes indications chez les adultes que son médicament de référence Eylea, à savoir le traitement de diverses maladies rétiniennes pour prévenir la cécité liée aux maladies.

L'aflibercept est considéré comme une référence pour diverses maladies néovasculaires de la rétine comme la DMLA, l'occlusion veineuse rétinienne et l'oedème maculaire diabétique, principales causes de perte de vision et dont la prévalence globale augmente.

'Afqlir sera lancé à travers l'Europe, à partir de ce jour au Royaume-Uni, puis d'autres grands marchés comme l'Allemagne et la France, avec des déploiements supplémentaires prévus en 2026', précise le groupe suisse de génériques et de biosimilaires.

Valeurs associées

SANDOZ GROUP
54,740 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

