 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sandoz inaugure un centre pour les biosimilaires en Slovénie
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 07:28

Pour marquer les 20 ans du lancement du premier biosimilaire au monde, Sandoz fait part de l'inauguration d'un nouveau centre de développement des biosimilaires à Ljubljana, en Slovénie, afin de renforcer et d'étendre ses capacités internes en la matière.

L'installation entièrement intégrée numériquement, d'une valeur de 99 MUSD, couvre environ 10 000 m² et emploie plus de 200 scientifiques, représentant une augmentation majeure des capacités de développement interne pour le groupe suisse.

Pleinement intégré au réseau de développement du groupe de santé, ce nouveau site soutient le développement de bout en bout de substances et de produits pharmaceutiques, avec l'appui d'analyses avancées et de la science des données.

Il s'agit du premier de trois grands projets d'investissement, faisant partie du total de plus de 1,1 MdUSD investi par Sandoz en Slovénie, créant ainsi un pôle interne de développement et de fabrication de biosimilaires de bout en bout en Europe.

Il complète les nouvelles installations à Lendava pour la production de substances pharmaceutiques et à Brnik pour la production et l'emballage stériles, ainsi que l'acquisition récente d'un nouveau site de biosimilaires à Toulouse, en France.

Valeurs associées

SANDOZ GROUP
66,820 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.06.2026 08:03 

    (Actualisé avec secteur des nouvelles technologies) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre ... Lire la suite

  • Une affiche du parti politique Restore Britain est placardée devant une maison, à Makerfield, à l'ouest de Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 16 juin 2026 ( AFP / Oli SCARFF )
    Au Royaume-Uni, Restore, le parti qui menace Nigel Farage sur son extrême droite
    information fournie par AFP 17.06.2026 07:57 

    Formé il y a seulement quatre mois, le parti Restore Britain ("Restaurer la Grande-Bretagne") menace désormais d'enrayer la progression du parti Reform de Nigel Farage, avec un leitmotiv anti-immigration plus extrême et le soutien d'Elon Musk. Restore espère confirmer ... Lire la suite

  • Cette photo, prise le 21 mai 2026, montre un chat errant se reposant sur un trottoir de la capitale indonésienne Jakarta ( AFP / BAY ISMOYO )
    "Aimés du prophète", les chats errants prolifèrent à Jakarta
    information fournie par AFP 17.06.2026 07:42 

    Avec plus d'un million et demi de chats errants, souvent nourris par une population complaisante, la capitale indonésienne a du mal à faire face à une population animale qui prolifère, malgré des programmes de stérilisation. Dans une gare animée de cette métropole ... Lire la suite

  • RUBIS : La situation technique est plutôt incertaine
    RUBIS : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 17.06.2026 07:42 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,87 -0,59%
SPACEX
201,8 +4,83%
CAC 40
8 447,27 0,00%
Or
4 326,92 -0,10%
2CRSI
45,78 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank