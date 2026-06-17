Sandoz inaugure un centre pour les biosimilaires en Slovénie

Pour marquer les 20 ans du lancement du premier biosimilaire au monde, Sandoz fait part de l'inauguration d'un nouveau centre de développement des biosimilaires à Ljubljana, en Slovénie, afin de renforcer et d'étendre ses capacités internes en la matière.

L'installation entièrement intégrée numériquement, d'une valeur de 99 MUSD, couvre environ 10 000 m² et emploie plus de 200 scientifiques, représentant une augmentation majeure des capacités de développement interne pour le groupe suisse.

Pleinement intégré au réseau de développement du groupe de santé, ce nouveau site soutient le développement de bout en bout de substances et de produits pharmaceutiques, avec l'appui d'analyses avancées et de la science des données.

Il s'agit du premier de trois grands projets d'investissement, faisant partie du total de plus de 1,1 MdUSD investi par Sandoz en Slovénie, créant ainsi un pôle interne de développement et de fabrication de biosimilaires de bout en bout en Europe.

Il complète les nouvelles installations à Lendava pour la production de substances pharmaceutiques et à Brnik pour la production et l'emballage stériles, ainsi que l'acquisition récente d'un nouveau site de biosimilaires à Toulouse, en France.