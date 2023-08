Sandoz fera son retour à la Bourse suisse début octobre

- Dernière ligne droite avant la cotation de Sandoz. Le laboratoire suisse Novartis a annoncé vendredi que la scission de sa filiale de médicaments génériques et biosimilaires interviendrait autour du 4 octobre 2023, suivie concomitamment de sa cotation sur le SIX Swiss Exchange. Soit un an après l’annonce de Novartis d’août 2022 envisageant cette scission. Une opération approuvée à l’unanimité par le conseil et qui «permettra la création d’un acteur majeur européen et d’un leader mondial des génériques et des biosimilaires, et d’une entreprise Novartis plus ciblée», précise le communiqué.Les actionnaires de Novartis sont invités à se prononcer sur la scission de Sandoz lors de l’assemblée générale du 15 septembre prochain, dont la convocation vient d’être envoyée. Pour ce faire, ils sont appelés à voter deux résolutions. La première prévoit la distribution d’un dividende en nature, à raison d’une action Sandoz pour cinq actions Novartis, et d’un American Depositary Receipt (ADR) Sandoz pour cinq ADR Novartis. La seconde propose la réduction du capital social de Novartis liée à cette scission.Début septembre, seront publiés les états financiers combinés et pro forma du premier semestre 2023 de Sandoz. En 2022, Sandoz a réalisé un chiffre d’affaires de 9,1 milliards de dollars, en hausse de 4% à changes constants, dont 79% dans les génériques (+3%) et 21% dans les biosimilaires (+9%). Ces ventes sont réalisées pour moitié en Europe (+6%), pour 23% en Amérique du Nord (-2%), et pour 27% dans le reste du monde (+7%). L’an dernier son Ebitda «core» reculait de 1% à 1,9 milliard, soit une marge de 21,3% en baisse de 1 point sur un an.Allocation de capitalGrâce à cette séparation, les deux sociétés pourront alors se concentrer sur la maximisation de la création de valeur pour leurs actionnaires en accordant la priorité à l’allocation du capital et des ressources, en mettant en œuvre des politiques de structure de capital distinctes, et en recentrant davantage la gestion sur leurs besoins commerciaux respectifs, ajoute le laboratoire suisse. D’autant que les synergies entre les médicaments innovants et les génériques sont limitées, étant «aux extrémités opposées de la chaîne de valeur biopharmaceutique avec des différences significatives dans la dynamique d’activité», poursuit le groupe pharmaceutique.Sandoz mise sur la forte croissance du marché des médicaments non brevetés, qui devrait passer de 208 milliards de dollars en 2022 à 420 milliards en 2031, avec une croissance moyenne annuelle de 5% pour les génériques et de 20% pour les biosimilaires. D’ailleurs, Sandoz vise une amélioration de sa marge d’Ebitda « core » qui devrait passer de 18/19% en 2023 à 24/26% en 2028.Sandoz est dirigé par Richard Saynor, tandis que Gilbert Ghostine, présidera le conseil.

Bruno de Roulhac