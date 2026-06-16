Sandoz en repli malgré un relèvement d'objectif de cours

Sandoz cède du terrain à la Bourse de Zurich (-1,97%, à 65,70 francs suisses). Dans une note, UBS continue de considérer le spécialiste des médicaments génériques et biosimilaires comme une entreprise solide, mais estime à court terme que le potentiel de hausse est limité.
La banque suisse pense que Sandoz est porté par son leadership dans les biosimilaires (environ 30% des ventes), ce qui positionne le groupe comme l'un des principaux bénéficiaires de la vague d'expirations de brevets de blockbusters après 2029. En outre, UBS estime que la franchise de générique (environ 70% des ventes) continue de fournir une base solide et génératrice de trésorerie, soutenant la résilience de l'entreprise et finançant sa croissance future.
Toutefois, à court terme, les analystes voient un potentiel de hausse limité pour le bénéfice par action par rapport au consensus. La recommandation reste à neutre, avec une cible de cours nettement relevée de 47 à 70 francs suisses.
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