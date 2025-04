Sandoz: action en justice contre Amgen aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Sandoz fait part du dépôt d'une action en justice antitrust aux États-Unis contre Amgen, accusé d'avoir étendu et renforcé la position dominante de son médicament Enbrel (étanercept), utilisé contre certaines maladies inflammatoires invalidantes.



Selon le groupe de santé suisse, Amgen bloque la concurrence de biosimilaires moins coûteux, y compris son Erelzi+, en achetant et en utilisant illégalement certains droits de brevet pour consolider sa position sur le marché.



Par son action en justice pour mettre un terme à ce blocage, Sandoz souhaite pouvoir lancer Erelzi dès que possible aux Etats-Unis. Il réclame également des dommages-intérêts, qui pourraient être triplés en vertu des lois applicables.





Valeurs associées SANDOZ GROUP 31,700 CHF Swiss EBS Stocks +0,92%