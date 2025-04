Sandoz: accord de collaboration avec Shanghai Henlius information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 17:36









(CercleFinance.com) - Sandoz a annoncé la signature d'un accord de collaboration mondial avec Shanghai Henlius Biotech.



Cet accord porte sur la commercialisation d'un biosimilaire de l'ipilimumab, un traitement oncologique. il comprend un montant total pouvant atteindre 301 millions de dollars US, incluant un paiement initial de 31 millions de dollars US, et vise un chiffre d'affaires net de 2,5 milliards de dollars US.



Le médicament ipilimumab permet de traiter certains types de cancer colorectal, de cancer de l'oesophage, de carcinome hépatocellulaire (un type de cancer du foie), de mésothéliome pleural malin, de mélanome, de cancer du poumon non à petites cellules et de carcinome rénal (un type de cancer du rein).



Dans le cadre de cet accord, Sandoz détient les droits commerciaux exclusifs d'un biosimilaire de l'ipilimumab en Australie, au Canada, en Europe, au Japon et aux États-Unis.



Richard Saynor, DG de Sandoz, a déclaré : ' Le fardeau mondial du cancer continue de croître et le potentiel de répondre aux besoins non satisfaits des patients n'a jamais été aussi grand. Cet accord nous offre la possibilité d'atteindre des millions de patients supplémentaires, tout en contribuant à la durabilité à long terme des systèmes de santé. '





