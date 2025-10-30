Sandoz a mis à jour ses prévisions financières pour 2025
30/10/2025
Le groupe a profité d'une croissance des volumes de +8% et de la forte contribution des biosimilaires (+13% tcc). Les biosimilaires ont représenté pour la première fois plus de 30 % des ventes nettes.
Toutes les régions sont en croissance, avec une Europe en croissance de +6% à tcc, et à +4% à l'International et un rebond en Amérique du Nord (+7% ajusté de Cimerli).
Le chiffre d'affaires ressort à 8,1Mds$ sur 9 mois, en croissance de +5% à tcc, dont +12% pour les biosimilaires et +2% pour les génériques.
La croissance reste essentiellement tirée par les biosimilaires, avec plusieurs lancements prévus au 4ème trimestre (Wyost, Jubbonti, Afqlir® et Tyruko®) indique Invest Securities.
Le groupe a mis à jour ses prévisions financières pour 2025. Les ventes nettes de l'exercice 2025 devraient croître d'un pourcentage moyen à un chiffre (inchangé) et une marge d'EBITDA de base pour l'exercice 2025 de 21-22 % (prévisions précédentes : environ 21 %)
