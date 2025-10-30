 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 157,30
-0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sandoz a mis à jour ses prévisions financières pour 2025
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 10:37

Le groupe a publié un chiffre d'affaires net de 2 825 M$ au 3ème trimestre, en hausse de 6 % à CC et de 9 % en USD.

Le groupe a profité d'une croissance des volumes de +8% et de la forte contribution des biosimilaires (+13% tcc). Les biosimilaires ont représenté pour la première fois plus de 30 % des ventes nettes.

Toutes les régions sont en croissance, avec une Europe en croissance de +6% à tcc, et à +4% à l'International et un rebond en Amérique du Nord (+7% ajusté de Cimerli).

Le chiffre d'affaires ressort à 8,1Mds$ sur 9 mois, en croissance de +5% à tcc, dont +12% pour les biosimilaires et +2% pour les génériques.

La croissance reste essentiellement tirée par les biosimilaires, avec plusieurs lancements prévus au 4ème trimestre (Wyost, Jubbonti, Afqlir® et Tyruko®) indique Invest Securities.

Le groupe a mis à jour ses prévisions financières pour 2025. Les ventes nettes de l'exercice 2025 devraient croître d'un pourcentage moyen à un chiffre (inchangé) et une marge d'EBITDA de base pour l'exercice 2025 de 21-22 % (prévisions précédentes : environ 21 %)

Valeurs associées

SANDOZ GROUP
51,260 CHF Swiss EBS Stocks +1,14%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank