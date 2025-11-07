Sandisk progresse grâce à un chiffre d'affaires supérieur à celui du premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de la société de stockage de données Sandisk SNDK.O augmentent de 3,1 % à 214,26 $ avant le marché

** La société a annoncé jeudi en fin de journée des revenus de 2,31 milliards de dollars pour le 1er trimestre, dépassant les estimations de 2,15 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société issue de Western Digital WDC.O a publié un bénéfice par action de 1,22 $ pour le 1er trimestre, contre une estimation de 0,93 $

** Les analystes de Jefferies ont déclaré: "Nous nous attendons à ce que la fête se termine à un moment donné, étant donné l'histoire violente des cycles de mémoire passés, mais pour l'instant, nous nous attendons à ce que les bénéfices continuent d'augmenter"

** A la dernière clôture, l'action SNDK a progressé de 409,2% au cours des trois derniers mois