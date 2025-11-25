SanDisk progresse grâce à l'intégration du S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions du fabricant de dispositifs de stockage de données SanDisk SNDK.O augmentent de 2,9 % à 233,63 $ avant le marché

** Co est prêt à remplacer The Interpublic Group of Companies IPG.N dans le S&P 500 .SPX avec effet avant l'ouverture des échanges le vendredi 28 novembre

** 13 courtiers évaluent SanDisk à "acheter" ou plus, cinq à "conserver"; leur estimation médiane est de 266,5 $, selon les données compilées par LSEG

** SNDK a fait ses débuts en février après s'être séparée de Western Digital WDC.O , et l'action a été multipliée par six depuis lors