SanDisk progresse grâce à l'intégration du S&P 500
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 11:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions du fabricant de dispositifs de stockage de données SanDisk SNDK.O augmentent de 2,9 % à 233,63 $ avant le marché

** Co est prêt à remplacer The Interpublic Group of Companies IPG.N dans le S&P 500 .SPX avec effet avant l'ouverture des échanges le vendredi 28 novembre

** 13 courtiers évaluent SanDisk à "acheter" ou plus, cinq à "conserver"; leur estimation médiane est de 266,5 $, selon les données compilées par LSEG

** SNDK a fait ses débuts en février après s'être séparée de Western Digital WDC.O , et l'action a été multipliée par six depuis lors

Valeurs associées

INTERPUBLIC GROU
25,720 USD NYSE -0,04%
S&P 500 INDEX
6 705,12 Pts CBOE +1,55%
SANDISK
226,9600 USD NASDAQ +13,33%
WESTERN DIGITAL
150,9300 USD NASDAQ +8,43%
