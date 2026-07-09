SanDisk entouré après un relèvement de cible chez Wedbush

SanDisk grimpe de 7,2% à 1 850 USD en début de séance à Wall Street, profitant de propos favorables de Wedbush, qui réaffirme son opinion "surperformance" et porte son objectif de cours de 1 200 à 2 000 USD, en amont de la publication des résultats du fournisseur de mémoires flash pour son 4e trimestre 2025-2026.

Le courtier indique relever ses estimations pour le groupe, anticipant désormais un BPA de 225,99 USD pour l'exercice 2026-2027 (contre 194,93 USD dans sa précédente estimation), pour des revenus attendus à 55 834 MUSD et une marge brute de 84,7%.

Pour le 4e trimestre 2025-2026, Wedbush souligne que les fourchettes cibles de SanDisk (BPA non GAAP de 30 à 33 USD et revenus de 7,75 à 8,25 MdsUSD) n'impliquaient qu'une croissance du prix de vente moyen (ASP) située dans la partie moyenne à haute de la fourchette de 10% à 20% (mid-to-high teens).

Compte tenu de ses informations recueillies, qui indiquent une hausse des prix du secteur dans le haut de la fourchette à deux chiffres, le courtier estime que l'entreprise a considérablement sous-estimé les hausses de prix probables dans ses prévisions initiales.

"Nos nouvelles estimations tablent plutôt sur une augmentation d'environ 30% d'un trimestre à l'autre de l'ASP moyen pondéré par bit", affirme le courtier, qui considère toujours cette hypothèse comme prudente au regard des tendances du secteur et de la volonté de SanDisk d'augmenter encore ses tarifs.

Malgré le relèvement de ses prévisions, Wedbush pense que l'action SanDisk présente toujours un potentiel de hausse significatif par rapport à son modèle, compte tenu de la solide dynamique des marchés finaux et de la volonté de SanDisk de tirer le secteur vers une hausse des prix afin d'optimiser ses marges brutes.