Sandisk en hausse, le fabricant de puces mémoire devant rejoindre le Nasdaq-100

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Sandisk SNDK.O augmente de 1,5 % à 864,1 $ avant le marché

** S'apprête à rejoindre l'indice Nasdaq-100

.NDX , à compter de l'ouverture des marchés le 20 avril, en remplacement du développeur de logiciels d'entreprise Atlassian

TEAM.O .

** TEAM perd 0,4 %

** Le NDX comprend les 100 plus grandes sociétés non financières cotées en bourse

** Jefferies augmente le prix de vente de SNDK de 700 $ à 1 000 $, parmi les plus élevés de Wall Street, selon les données compilées par LSEG

** Les négociations en cours sur les contrats à long terme et la demande incessante en matière d'intelligence artificielle devraientfaireaugmenter les prix des puces mémoire, ce qui pourrait avoir un effet positif sur les bénéfices de Sandisk

** A la dernière clôture, SNDK a augmenté de plus de 258% cette année; l 'action a bondi de plus de 2300% depuis son introduction en bourse le 20 février 2025

** Les fabricants de puces mémoire SNDK, Western Digital

WDC.O , Micron MU.O sont en hausse depuis l'année dernière en raison de la demande stupéfiante de disques durs dans la course mondiale à l'extension des infrastructures liées à l'IA