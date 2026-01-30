SanDisk bondit grâce à des prévisions supérieures aux attentes pour le troisième trimestre et à ses résultats pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions de la société de stockage de données SanDisk SNDK.O en hausse de 19,3 % à 643,76 $ avant le marché ** La société prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le troisième trimestre bien supérieurs aux estimations de Wall Street, stimulés par la demande de stockage flash induite par l'IA ** Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre devrait se situer entre 4,4 et 4,8 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,77 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Prévoit un bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre d'environ 14 $ par rapport à l'estimation de 4,37 $

** Le resserrement de l'offre mondiale de stockage flash et l'augmentation des charges de travail d'inférence de l'IA incitent les clients à donner la priorité à la sécurisation de l'offre plutôt qu'au prix: David Goeckeler, directeur général

** SNDK affiche un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars et un BPA ajusté de 6,20 dollars au 2ème trimestre, dépassant les estimations moyennes des analystes de 2,64 milliards de dollars et de 3,33 dollars, respectivement

** À la dernière clôture, SNDK a été multipliée par près de quatorze depuis ses débuts sur le Nasdaq en février 2025