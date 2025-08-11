Sanara Medtech Inc devrait afficher une perte de 44 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Sanara Medtech Inc SMTI.OQ SMTI.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Fort Worth au Texas devrait déclarer une augmentation de 24,8% de ses revenus à 25,15 millions de dollars contre 20,16 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Sanara Medtech Inc est une perte de 44 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Sanara Medtech Inc est de 49,00 $, soit environ 49,4 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 24,80 $

