Sana Biotechnology progresse grâce à une greffe de cellules prometteuse pour le traitement du diabète de type 1
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Sana Biotechnology SANA.O augmentent de 5,2 % à 3,25 $ avant bourse

** La société a déclaré qu'une greffe expérimentale de cellules pour le diabète de type 1 a produit de l'insuline pendant 14 mois sans médicaments immunosuppresseurs

** Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune dans laquelle le corps détruit les cellules productrices d'insuline, ce qui oblige les patients à avoir recours à des injections

** La société indique que les cellules productrices d'insuline transplantées ont survécu, évité les attaques immunitaires et libéré de l'insuline en réponse aux repas, sur la base des données relatives au peptide C

** L'étude a utilisé une faible dose pour tester la sécurité et la fonction cellulaire; aucun problème de sécurité n'a été constaté, selon la société

** Les actions ont augmenté d'environ trois fois en 2025

