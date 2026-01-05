Samsung va doubler le nombre d'appareils mobiles dotés d'IA pour atteindre 800 millions d'unités cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les appareils mobiles de Samsung dotés de fonctions "Galaxy AI" doubleront cette année pour atteindre 800 millions d'unités, selon le co-PDG

Galaxy AI est alimenté par Gemini de Google et par l'assistant Bixiby de Samsung

Le co-PDG déclare que Samsung n'est pas à l'abri d'une pénurie "sans précédent" de puces mémoire

Samsung Electronics prévoit de doubler cette année le nombre de ses appareils mobiles dotés de fonctions "Galaxy AI", largement alimentées par Gemini de Google, a déclaré son codirecteur général, ce qui donnerait à l'entreprise américaine un avantage sur ses rivaux alors que la course mondiale à l'intelligence artificielle s'intensifie.

L'entreprise sud-coréenne, qui a déployé des fonctions d'IA soutenues par Gemini sur environ 400 millions de produits mobiles, y compris des smartphones et des tablettes, l'année dernière, prévoit de porter ce chiffre à 800 millions en 2026.

"Nous appliquerons l'IA à tous les produits, toutes les fonctions et tous les services aussi rapidement que possible", a déclaré T M Roh à Reuters lors de sa première interview depuis qu'il est devenu co-PDG de Samsung Electronics 005930.KS en novembre.

Le projet du plus grand bailleur de fonds de la plateforme mobile Android de Google devrait donner un coup de pouce majeur à son développeur Google, qui est engagé dans une course avec OpenAI et d'autres pour attirer davantage d'utilisateurs grand public vers son modèle d'IA.

Samsung cherche à reprendre sa couronne perdue face à Apple

AAPL.O sur le marché des smartphones et à repousser la concurrence des rivaux chinois non seulement dans le domaine des téléphones portables, mais aussi dans celui des téléviseurs et des appareils électroménagers, tous supervisés par Roh.

Elle proposera des services d'IA intégrés dans tous les produits de consommation afin d'accroître son avance sur Apple dans ce domaine, même si ce dernier devait être le premier fabricant de smartphones l'année dernière, selon l'institut d'études de marché Counterpoint .

LA COURSE À L'IA

Alphabet's GOOGL.O Google a lancé la dernière version de Gemini en novembre, soulignant l'avance de Gemini 3 sur plusieurs mesures populaires de l'industrie de la performance des modèles d'IA.

En réponse à Gemini 3, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, aurait émis un "code rouge" interne, interrompant les projets non essentiels et réorientant les équipes pour accélérer le développement. Le fabricant de ChatGPT a lancé son modèle d'IA GPT-5.2 quelques semaines plus tard.

Roh s'attend à ce que l'adoption de l'IA s'accélère, comme le montrent les enquêtes de Samsung sur la notoriété de sa marque Galaxy AI, qui est passée d'environ 30 % à 80 % en un an seulement.

"Même si la technologie de l'IA peut sembler un peu douteuse à l'heure actuelle, d'ici six mois à un an, ces technologies se généraliseront", a-t-il déclaré.

Si la recherche est la fonction d'IA la plus utilisée sur les téléphones, les consommateurs utilisent aussi fréquemment une série d'outils d'édition et de productivité d'IA générative pour les images et autres, ainsi que des fonctions de traduction et de résumé, a-t-il ajouté.

Galaxy AI est le terme utilisé par Samsung pour désigner sa suite de fonctions d'IA, y compris celles alimentées à la fois par le modèle Gemini de Google et par Bixby de Samsung pour différentes tâches.

Les actions de Samsung ont terminé en hausse de 7,5 % lundi, alors que l'entreprise devrait annoncer une hausse de ses bénéfices pour le quatrième trimestre plus tard cette semaine, alimentée par une pénurie mondiale de puces.

"PAS À L'ABRI" DE LA PÉNURIE DE PUCES MÉMOIRE

La pénurie mondiale de puces mémoire est une aubaine pour l'activité principale de Samsung dans le domaine des semi-conducteurs, mais elle pèse sur les marges de l'activité "smartphones", sa deuxième source de revenus la plus importante.

"Cette situation étant sans précédent, aucune entreprise n'est à l'abri de son impact", a déclaré T M Roh, ajoutant que la crise touche non seulement les téléphones portables, mais aussi d'autres produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils électroménagers.

Il n'a pas exclu d'augmenter les prix des produits, déclarant qu'un certain impact était "inévitable" en raison de la flambée des prix des puces mémoire, mais Samsung, le numéro un mondial des téléviseurs, travaille avec des partenaires sur des stratégies à plus long terme pour minimiser l'impact.

Des instituts d'études de marché tels que IDC et Counterpoint prévoient que le marché mondial des smartphones se contractera l'année prochaine, car la pénurie de puces mémoire menace de faire grimper les prix des téléphones.

T M Roh a déclaré que le marché des téléphones pliables, dont Samsung a été le pionnier en 2019, s'est développé plus lentement que prévu.

Il a attribué cela à la complexité de l'ingénierie et au manque d'applications adaptées à la conception matérielle, mais il s'attend à ce que le segment se généralise dans les deux ou trois prochaines années.

Un taux "très élevé" d'utilisateurs de téléphones pliables opte pour le même segment lors de leur prochain achat, a-t-il déclaré, sans toutefois donner de détails.

Samsung contrôlait près des deux tiers du marché des smartphones pliables au troisième trimestre 2025, selon Counterpoint.

Mais il est confronté à la concurrence d'entreprises chinoises telles que Huawei, ainsi qu'à celle d'Apple, qui devrait lancer son premier téléphone pliable cette année.