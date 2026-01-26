 Aller au contenu principal
Samsung va commencer à produire des puces HBM4 le mois prochain pour approvisionner Nvidia, selon une source
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 00:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter un article de presse au paragraphe 4)

Samsung Electronics 005930.KS prévoit de commencer la production de ses puces de mémoire à large bande passante (HBM) de prochaine génération, ou HBM4, à partir du mois prochain et de les fournir à Nvidia NVDA.O , a déclaré lundi à Reuters une personne au fait du dossier.

Cette personne a refusé de donner des détails tels que le nombre de puces qu'elle prévoit de fournir à Nvidia.

Un porte-parole de Samsung s'est refusé à tout commentaire.

Le journal sud-coréen Korea Economic Daily a rapporté lundi que Samsung avait réussi les tests de qualification HBM4 pour Nvidia et AMD AMD.O et qu'il commencerait à livrer à ces sociétés le mois prochain, citant des sources de l'industrie des puces.

