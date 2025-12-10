Samsung SDI signe un contrat de plus de 1,36 milliard de dollars pour des systèmes de stockage d'énergie aux États-Unis

(Ajout de la performance des actions au paragraphe 4)

La société sud-coréenne Samsung SDI 006400.KS a déclaré mercredi que son unité Samsung SDI America avait signé un accord pour fournir des batteries au phosphate de fer lithié (LFP) à un client américain pour des systèmes de stockage d'énergie, ce qui a déclenché une forte hausse de ses actions.

Le contrat est évalué à plus de 2 trillions de wons (1,36 milliard de dollars), a indiqué Samsung SDI dans un communiqué, ajoutant que les livraisons s'étendraient sur trois ans à partir de 2027.

Samsung SDI n'a pas nommé le client, le décrivant comme une société de développement et d'exploitation d'infrastructures énergétiques.

L'annonce a fait grimper les actions de Samsung SDI de 6,1 % dans les échanges matinaux, contre une baisse de 0,1 % de l'indice de référence KOSPI .KS11 .

Les batteries prismatiques LFP qui seront fournies dans le cadre de l'accord seront fabriquées en convertissant les lignes de production existantes de l'usine américaine de Samsung SDI , a déclaré le fabricant de batteries.

Samsung SDI, qui construit et exploite conjointement avec Stellantis STLAM.MI une usine de batteries pour véhicules électriques destinée au marché américain, a indiqué qu'elle avait réorienté certaines lignes de production vers les batteries pour systèmes de stockage d'énergie en réponse à l'évolution de la demande locale.

Les batteries de stockage d'énergie ont une composition chimique similaire à celle des batteries automobiles et sont utilisées pour alimenter des installations telles que les centres de données.

Les fabricants de batteries sud-coréens réaffectent les lignes de production de batteries pour véhicules électriques à la production de systèmes de stockage d'énergie, car ils doivent faire face à la suppression progressive des subventions américaines. (1 $ = 1 468,9400 wons)