Samsung prévoit une pénurie de puces jusqu'en 2028, bénéfice multiplié par dix-neuf avec l'IA

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Samsung Electronics

005930.KS a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation près de 250 fois plus élevé qu’un an auparavant pour son activité de semiconducteurs et a annoncé des accords d'approvisionnement pluriannuels avec de grands opérateurs de centres de données, indiquant s'attendre ait à ce que la pénurie mondiale de puces s'aggrave et se prolonge jusqu'en 2028.

Les perspectives optimistes du plus grand fabricant mondial de puces mémoire n’ont toutefois pas suffi à apaiser les craintes des investisseurs quant à un ralentissement de la croissance dû aux dépenses considérables des entreprises technologiques en infrastructures d'IA.

A la Bourse de Séoul, l'action Samsung a clôturé en baisse de 0,7% après avoir pris jusqu'à 8,4% en séance.

"Le discours sur les puces s’est affaibli. Les investisseurs s’interrogent sur la durée de viabilité de ces marges record", a déclaré Kim Seok-hwan, analyste de marché chez Mirae Asset Securities.

Le bénéfice d’exploitation du groupe s’est élevé à 89.200 milliards de wons, conformément à ses estimations précédentes, et le chiffre d'affaires global a progressé de 130% pour atteindre 171.500 milliards de wons.

L'unité de semiconducteurs de Samsung a publié un résultat d'exploitation de 89,2 milliards de won au deuxième trimestre, soit plus de 250 fois supérieur à l'année dernière.

Le conglomérat sud-coréen a par ailleurs signé des accords d’approvisionnement avec les cinq plus grandes entreprises mondiales de centres de données et est sur le point de conclure des accords avec cinq autres acteurs majeurs, a-t-il indiqué sans les nommer.

Samsung vise à conclure des contrats couvrant environ les deux tiers de sa production de mémoires à long terme, a précisé Jaejune Kim, vice-président exécutif de la division mémoire.

Cependant, la flambée des prix des puces a pénalisé la division mobile de Samsung, qui a enregistré son premier trimestre dans le rouge avec une perte de 700 milliards de wons.

"Les puces qui enrichissent une partie de Samsung nuisent désormais à l’autre, exposant davantage que jamais le groupe aux fluctuations des prix de la mémoire et à la pérennité de la demande des hyperscalers", a déclaré Josh Gilbert, analyste chez eToro.

Le bénéfice trimestriel de Samsung a dépassé le total de ses bénéfices des trois dernières années, alimentant les attentes d’une augmentation des rendements pour les actionnaires. L'action a chuté de près de 40% au cours du dernier mois, mais affiche tout de même une hausse de 72% depuis le début de l’année.

Le groupe a également déclaré que son activité de fonderie, qui est en concurrence avec TSMC 2330.TW et Intel INTC.O , devrait connaître un redressement "dans un avenir proche", grâce à la hausse des taux d’utilisation des usines et des prix des puces.

(Hyunjoo Jin et Joyce Lee; version française Jean Terzian et Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)