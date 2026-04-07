Samsung multiplie par huit son bénéfice trimestriel, la demande de puces d'IA faisant grimper les prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Samsung prévoit un bénéfice d'exploitation de 57,2 billions de wons au premier trimestre, contre 6,7 billions de wons un an plus tôt

* Les analystes estiment à 40,6 billions de wons le bénéfice d'exploitation du 1er trimestre

* Les fabricants de puces s'efforcent de répondre à la demande des centres de données d'IA

* Le conflit au Moyen-Orient suscite des inquiétudes quant au ralentissement de la demande

(Refonte du paragraphe 1, ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 6, 8-9, 12-14, et réaction de l'action au paragraphe 7) par Hyunjoo Jin et Heekyong Yang

Samsung Electronics 005930.KS a prévu mardi que ses bénéfices du premier trimestre dépasseraient ceux de l'année dernière, dépassant ainsi les attentes, car la demande croissante d'infrastructures d'intelligence artificielle a provoqué des goulets d'étranglement dans l'offre et a fait grimper les prix des puces.

Le plus grand fabricant de puces à mémoire du monde a estimé un bénéfice d'exploitation de 57,2 billions de wons (37,92 milliards de dollars) pour la période de janvier à mars, par rapport à une estimation LSEG SmartEstimate de 40,6 billions de wons et un bond de plus de huit fois par rapport à 6,69 billions de wons un an plus tôt.

Ces résultats records triplent presque le précédent bénéfice d'exploitation trimestriel record de Samsung, qui s'élevait à 20 000 milliards de wons et avait été atteint au quatrième trimestre de l'année dernière.

Samsung est devenu l'un des principaux bénéficiaires de l'essor des centres de données d'IA qui a limité l'offre pour les puces traditionnelles utilisées dans les smartphones, les PC et les consoles de jeu et a entraîné un quasi-doublement des prix des puces au cours du seul premier trimestre.

Le cabinet d'études TrendForce prévoit que les prix contractuels des puces DRAM (dynamic random access memory) augmenteront de plus de 50 % au cours du trimestre actuel en raison de la persistance de la pénurie.

"Les clients ayant anticipé d'autres augmentations, les prix contractuels réels ont été plus élevés, ce qui a conduit à un dépassement", a déclaré Kim Sunwoo, analyste principal chez Meritz Securities.

Les actions de Samsung ont bondi de 4,6 % à 202 000 wons par action dans les premiers échanges mardi, surpassant une hausse de 2 % sur le marché plus large .KS11 .

Kim a estimé que la division des puces de Samsung a généré un bénéfice d'exploitation de 54 billions de wons, représentant 95 % de son bénéfice total, tandis que le deuxième fabricant mondial de smartphones après Apple AAPL.O a affiché un bénéfice de 4 billions de wons dans sa division mobile.

L'activité mobile a été soutenue par l'utilisation de stocks de composants à faible coût, a-t-il déclaré, mais ses marges seront probablement soumises à une pression croissante au deuxième trimestre en raison de l'augmentation des coûts des puces mémoire et d'autres composants et matériaux due à la guerre au Moyen-Orient.

Samsung a déclaré que son chiffre d'affaires devrait augmenter de 68 % pour atteindre 133 billions de wons entre janvier et mars.

PRÉVISIONS

L'augmentation des coûts de l'énergie depuis le début de la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran a suscité des inquiétudes quant au refroidissement de la demande des centres de données d'intelligence artificielle et aux perturbations de l'approvisionnement en matériaux clés pour la fabrication de puces, ce qui pourrait ralentir la dynamique de croissance des fabricants de puces.

"On s'inquiète de plus en plus d'un pic dans l'augmentation des prix des mémoires. Il semble que nous ayons dépassé la phase initiale du cycle ascendant et que nous soyons entrés dans une phase ultérieure", a déclaré Ryu Young-ho, analyste principal chez NH Investment & Securities.

Il a déclaré que la question clé serait de savoir comment Samsung structurera les contrats à long terme avec les clients pour maintenir ses bénéfices dans le domaine des semi-conducteurs.

Signe d'un ralentissement de la croissance, les prix au comptant des puces DRAM ont baissé la semaine dernière, car "la demande des utilisateurs finaux a eu du mal à absorber les prix élevés", a déclaré Avril Wu, premier vice-président de TrendForce.

Les prix au comptant des puces DRAM correspondent aux prix actuels du marché et sont supérieurs aux prix des contrats à durée déterminée.

Ces préoccupations, ainsi que le dévoilement de la technologie d'économie de mémoire de Google appelée TurboQuant le mois dernier, ont contribué à la chute des actions des puces mémoire, les actions de Samsung perdant 11 % depuis le début de la guerre le 28 février.

Cela dit, les actions de Samsung ont encore progressé de 61 % cette année, après un bond de 125 % l'année précédente.

LES MÉMOIRES À LARGE BANDE GAGNENT DU TERRAIN

Il y a environ un an, le directeur général de Samsung s'est excusé pour ses résultats décevants et la performance de son action, après que le géant technologique ait pris du retard sur ses rivaux dans la fourniture de puces de mémoire à large bande passante (HBM), essentielles pour les puces AI de Nvidia

NVDA.O .

Mais Samsung a réduit l'écart avec son rival sud-coréen SK Hynix 000660.KS avec ses dernières puces HBM4 tout en bénéficiant du rebond de la demande de puces traditionnelles alimentée par l'inférence de l'IA, qui permet aux modèles d'IA comme ChatGPT de générer des réponses en temps réel.

Le mois dernier, le fabricant américain de puces mémoire Micron Technology MU.O a prévu pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux attentes de Wall Street, après avoir enregistré un bénéfice record au deuxième trimestre grâce à l'essor de la demande en matière d'IA et à une offre restreinte.