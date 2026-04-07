Samsung multiplie par huit son bénéfice trimestriel grâce à la demande de puces d'IA qui fait grimper les prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Samsung prévoit un bénéfice d'exploitation de 57,2 billions de wons au premier trimestre, contre 6,7 billions de wons l'année précédente

* Le bénéfice attendu dépasse l'estimation des analystes de 40,6 billions de wons

* Les fabricants de puces s'efforcent de répondre à la demande des centres de données d'IA

* Le conflit au Moyen-Orient suscite des inquiétudes quant au ralentissement de la demande

(Ajoute les cours de clôture des actions au paragraphe 8, les activités de puces logiques au paragraphe 9) par Hyunjoo Jin et Heekyong Yang

Samsung Electronics 005930.KS a prévu mardi que ses bénéfices du premier trimestre dépasseraient son bénéfice total de l'année dernière, dépassant ainsi les attentes, car la demande en plein essor d'infrastructures d'intelligence artificielle a étiré l'offre et fait grimper les prix des puces.

Samsung est devenu l'un des principaux bénéficiaires de l'essor des centres de données d'intelligence artificielle qui a limité l'offre pour les puces traditionnelles utilisées dans les smartphones, les PC et les consoles de jeu et a entraîné un quasi-doublement des prix des puces au cours du seul premier trimestre.

Le plus grand fabricant de puces à mémoire du monde a estimé un bénéfice d'exploitation de 57,2 billions de wons (37,92 milliards de dollars) pour la période de janvier à mars, contre une estimation LSEG SmartEstimate de 40,6 billions de wons et un bond de plus de huit fois par rapport aux 6,69 billions de wons de l'année précédente.

Ce résultat record est presque le triple du précédent bénéfice d'exploitation trimestriel record de Samsung, qui s'élevait à 20 billions de wons et avait été atteint au quatrième trimestre de l'année dernière.

Le cabinet d'études TrendForce s'attend à ce que les prix des puces DRAM (dynamic random access memory) contractuelles augmentent de plus de 50 % au cours du trimestre actuel en raison de la persistance de la pénurie.

"Les clients ayant anticipé d'autres augmentations, les prix contractuels réels ont été plus élevés, ce qui a conduit à un dépassement", a déclaré Kim Sunwoo, analyste principal chez Meritz Securities.

L'entreprise bénéficie également de l'effondrement de la monnaie sud-coréenne, qui a atteint son niveau le plus bas depuis près de 17 ans par rapport au dollar américain, ce qui a stimulé les bénéfices rapatriés.

Les actions de Samsung ont terminé en hausse de 1,8 % à 196 500 won par action mardi matin, surpassant une hausse de 0,8 % sur le marché plus large .KS11 . Les actions de son rival SK Hynix 000660.KS ont terminé en hausse de 3,4 %.

Kim Sunwoo a estimé que les activités de Samsung dans le domaine des puces mémoire ont généré un bénéfice d'exploitation de 54 billions de wons, tandis que les divisions de puces logiques ont enregistré une perte de 1,6 billion de wons. Le deuxième fabricant mondial de smartphones après Apple AAPL.O s'en est mieux sorti que prévu dans sa division mobile, affichant un bénéfice de 4 billions de wons, soit une légère baisse par rapport à l'année précédente.

L'activité mobile a été soutenue par l'utilisation de stocks de composants à faible coût, a-t-il déclaré, mais ses marges seront probablement soumises à une pression croissante au deuxième trimestre en raison de l'augmentation des coûts des puces mémoire et d'autres composants et matériaux dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

Samsung a déclaré que son chiffre d'affaires devrait augmenter de 68 % pour atteindre 133 billions de wons entre janvier et mars.

La société publiera les détails de ses résultats du premier trimestre le 30 avril.

VENTS CONTRAIRES

L'augmentation des coûts de l'énergie depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran a fait craindre que le refroidissement de la demande des centres de données d'IA et d'autres clients, ainsi que les perturbations de l'approvisionnement en matériaux clés pour la fabrication de puces, ne ralentissent la dynamique de croissance des fabricants de puces.

"On s'inquiète de plus en plus d'un pic dans l'augmentation des prix des mémoires. Il semble que nous ayons dépassé la phase initiale du cycle ascendant et que nous soyons entrés dans une phase ultérieure", a déclaré Ryu Young-ho, analyste principal chez NH Investment & Securities.

Il a déclaré que la question clé serait de savoir comment Samsung structurera les contrats à long terme avec les clients pour maintenir ses bénéfices dans le domaine des semi-conducteurs.

Signe d'un ralentissement de la croissance, les prix au comptant des puces DRAM ont baissé la semaine dernière, car "la demande des utilisateurs finaux a eu du mal à absorber les prix élevés", a déclaré Avril Wu, premier vice-président de TrendForce.

Les prix au comptant des puces DRAM correspondent aux prix actuels du marché et sont supérieurs aux prix des contrats à durée déterminée.

Ces préoccupations, ainsi que le dévoilement de la technologie d'économie de mémoire de Google appelée TurboQuant le mois dernier, ont contribué à la chute des actions des puces mémoire, les actions de Samsung perdant 9 % depuis le début de la guerre le 28 février.

Cela dit, les actions de Samsung ont encore augmenté de plus de 60 % cette année, après un bond de 125 % l'année précédente.

LES MÉMOIRES À LARGE BANDE GAGNENT DU TERRAIN

Il y a environ un an, le directeur général de Samsung s'est excusé pour ses résultats décevants et la performance de son action, après que le géant technologique ait pris du retard sur ses rivaux dans la fourniture de puces de mémoire à large bande passante (HBM), essentielles pour les puces AI de Nvidia

NVDA.O .

Mais Samsung a réduit l'écart avec son rival sud-coréen SK Hynix 000660.KS en expédiant ses dernières puces HBM4 à Nvidia en février.

Toutefois, l'envolée des bénéfices de Samsung est principalement due à la reprise de la demande de puces traditionnelles, alimentée par l'inférence de l'IA, qui permet aux modèles d'IA tels que ChatGPT de générer des réponses en temps réel, ce qui a exacerbé la pénurie de puces de base.

Les puces HBM ont représenté moins de 10 % des recettes des puces DRAM de Samsung au premier trimestre, selon les estimations de Sohn In-joon, analyste chez Heungkuk Securities.

Il s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation total de Samsung atteigne un nouveau record de 75 billions de wons au cours du trimestre actuel, grâce à une augmentation de plus de 30 % des prix des puces DRAM.