Samsung multiplie par huit son bénéfice trimestriel grâce à la demande de puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Samsung prévoit un bénéfice d'exploitation de 57,2 billions de wons au premier trimestre, contre 6,7 billions de wons l'année précédente

* Le bénéfice attendu dépasse l'estimation des analystes de 40,6 trillions de wons

* Les fabricants de puces s'efforcent de répondre à la demande des centres de données d'IA

* Le conflit au Moyen-Orient suscite des inquiétudes quant au ralentissement de la demande

(Mise à jour des actions au paragraphe 7, détails sur l'activité mobile au paragraphe 8, ajout des estimations des analystes sur les ventes de HBM et l'effet de la monnaie coréenne) par Hyunjoo Jin et Heekyong Yang

Samsung Electronics 005930.KS a prévu mardi que ses bénéfices du premier trimestre dépasseraient ceux de l'année dernière, dépassant ainsi les attentes, alors que la demande en plein essor d'infrastructures d'intelligence artificielle a étiré l'offre et fait grimper les prix des puces.

Samsung est devenu l'un des principaux bénéficiaires de l'essor des centres de données d'intelligence artificielle qui a limité l'offre pour les puces traditionnelles utilisées dans les smartphones, les PC et les consoles de jeu et a entraîné un quasi-doublement des prix des puces au cours du seul premier trimestre.

Le plus grand fabricant de puces à mémoire du monde a estimé un bénéfice d'exploitation de 57,2 billions de wons (37,92 milliards de dollars) pour la période de janvier à mars, contre une estimation LSEG SmartEstimate de 40,6 billions de wons et un bond de plus de huit fois par rapport aux 6,69 billions de wons de l'année précédente.

Ces résultats record ont presque triplé le précédent bénéfice d'exploitation trimestriel record de Samsung, qui s'élevait à 20 000 milliards de wons au quatrième trimestre de l'année dernière.

Le cabinet d'études TrendForce s'attend à ce que les prix des puces DRAM (dynamic random access memory) contractuelles augmentent de plus de 50 % au cours du trimestre actuel en raison de la persistance de la pénurie.

"Les clients ayant anticipé d'autres augmentations, les prix contractuels réels ont été plus élevés, ce qui a conduit à un dépassement", a déclaré Kim Sunwoo, analyste principal chez Meritz Securities.

L'entreprise bénéficie également de l'effondrement de la monnaie sud-coréenne, qui a atteint son niveau le plus bas depuis près de 17 ans par rapport au dollar américain, ce qui a stimulé les bénéfices rapatriés.

Les actions de Samsung ont augmenté de 1,4 % à 195 800 wons par action mardi matin, dépassant légèrement une hausse de 1,2 % sur le marché plus large .KS11 .

Kim a estimé que la division des puces de Samsung a généré un bénéfice d'exploitation de 54 billions de wons, représentant 95 % de son bénéfice total, tandis que le deuxième fabricant mondial de smartphones après Apple AAPL.O s'en est mieux sorti que prévu, affichant un bénéfice de 4 billions de wons dans sa division mobile, en légère baisse par rapport à l'année précédente.

L'activité mobile a été soutenue par l'utilisation de stocks de composants à faible coût, a-t-il déclaré, mais ses marges seront probablement soumises à une pression croissante au deuxième trimestre en raison de l'augmentation des coûts des puces mémoire et d'autres composants et matériaux dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

Samsung a déclaré que son chiffre d'affaires devrait augmenter de 68 % pour atteindre 133 billions de wons entre janvier et mars.

La société publiera les détails de ses résultats du premier trimestre le 30 avril.

PRÉVISIONS

L'augmentation des coûts de l'énergie depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran a fait craindre que le refroidissement de la demande des centres de données d'IA et d'autres clients, ainsi que les perturbations de l'approvisionnement en matériaux clés pour la fabrication de puces, ne ralentissent la dynamique de croissance des fabricants de puces.

"On s'inquiète de plus en plus d'un pic dans l'augmentation des prix des mémoires. Il semble que nous ayons dépassé la phase initiale du cycle ascendant et que nous soyons entrés dans une phase ultérieure", a déclaré Ryu Young-ho, analyste principal chez NH Investment & Securities.

Il a déclaré que la question clé serait de savoir comment Samsung structurera les contrats à long terme avec les clients pour maintenir ses bénéfices dans le domaine des semi-conducteurs.

Signe d'un ralentissement de la croissance, les prix au comptant des puces DRAM ont baissé la semaine dernière, car "la demande des utilisateurs finaux a eu du mal à absorber les prix élevés", a déclaré Avril Wu, premier vice-président de TrendForce.

Les prix au comptant des puces DRAM correspondent aux prix actuels du marché et sont supérieurs aux prix des contrats à durée déterminée.

Ces préoccupations, ainsi que le dévoilement de la technologie d'économie de mémoire de Google appelée TurboQuant le mois dernier, ont contribué à la chute des actions des puces mémoire, les actions de Samsung perdant 11 % depuis le début de la guerre le 28 février.

Cela dit, les actions de Samsung ont encore progressé de 61 % cette année, après un bond de 125 % l'année précédente.

LES MÉMOIRES À LARGE BANDE GAGNENT DU TERRAIN

Il y a environ un an, le directeur général de Samsung s'est excusé sur le site pour ses résultats décevants et la performance de son action, après que le géant technologique ait pris du retard sur ses rivaux dans la fourniture de puces de mémoire à large bande passante (HBM), essentielles pour les puces AI de Nvidia NVDA.O .

Mais Samsung a réduit l'écart avec son rival sud-coréen SK Hynix 000660.KS en expédiant ses dernières puces HBM4 à Nvidia en février.

Toutefois, l'envolée des bénéfices de Samsung est principalement due à la reprise de la demande de puces traditionnelles, alimentée par l'inférence de l'IA, qui permet aux modèles d'IA tels que ChatGPT de générer des réponses en temps réel, ce qui a exacerbé la pénurie de puces de base.

Les puces HBM n'ont représenté que 5 % des recettes totales de Samsung au premier trimestre, tandis que les puces DRAM et NAND ont représenté la majorité des ventes, selon les estimations de Sohn In-joon, analyste chez Heungkuk Securities.

Il s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation total de Samsung atteigne un nouveau record de 75 billions de wons au cours du trimestre actuel, soutenu par une augmentation de 30 % des prix des puces DRAM.