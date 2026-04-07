Le PDG d’Air India, Campbell Wilson, démissionne, rapporte la presse

Le PDG de la compagnie aérienne Air India, Campbell Wilson, lors de la cérémonie d'inauguration du centre de maintenance, de réparation et de révision (MRO) d'aéronefs, à l'aéroport international de Bengaluru, le 4 septembre 2024 en Inde ( AFP / Idrees MOHAMMED )

Le PDG de la compagnie aérienne Air India, Campbell Wilson, a démissionné, ont rapporté mardi des médias indiens, ne précisant pas les raisons.

M. Wilson qui avait pris ses fonctions en 2022, après la privatisation de la compagnie, aurait présenté sa démission avant la fin de son mandat de cinq ans, selon l'agence de presse Press Trust of India.

Ni Air India ni le conglomérat indien Tata, propriétaire de la compagnie, n’ont officiellement confirmé ces informations, la presse ne précisant pas les raisons de la fin anticipée de son mandat.

Les médias indiens ont indiqué que M. Wilson devrait continuer à assurer ses fonctions durant la phase de transition et la nomination d’un successeur.

Depuis quelques mois, la compagnie est soumise à un contrôle renforcé des autorités de régulation, à la suite d'incidents liés à la sécurité et à des dysfonctionnements opérationnels.

Son mandat a été marqué par le crash en juin 2025 d’un d'un Boeing 787 Dreamliner d'Air India à destination de Londres.

Il s'était écrasé peu après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad (ouest de l'Inde), tuant 241 des 242 personnes à bord et 19 au sol.

Ses efforts pour moderniser la flotte, améliorer la qualité des services et harmoniser les opérations se sont heurtés à des vents contraires, notamment des perturbations des chaînes d’approvisionnement, des retards de livraison d’avions et une hausse des coûts.

Le PDG de la première compagnie aérienne indienne IndiGo, Pieter Elbers, lors d'une conférence de presse à New Delhi, le 30 mai 2025 en Inde ( AFP / Money SHARMA )

Le mois dernier, le PDG de la première compagnie aérienne indienne IndiGo, Pieter Elbers, a présenté sa démission, trois mois après une vague d'annulation de plusieurs milliers de vols causée par une mauvaise planification de ses tableaux de service.

Willie Walsh, qui dirige depuis 2020 la principale association mondiale de compagnies aériennes, Iata, a été nommé à la tête d'IndiGo.