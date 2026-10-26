Samsung Life lance une émission obligataire de 1,5 milliard de dollars américains, selon la fiche descriptive

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par Yantoultra Ngui

Samsung Life Insurance

032830.KS a lancé une émission d'obligations subordonnées d'un montant de 1,5 milliard de dollars américains, avec un taux de rendement initial de 6,875 %, selon une fiche descriptive consultée mardi par Reuters.

* L'assureur sud-coréen propose des titres de fonds propres de catégorie 2 à 30 ans qu'il pourra racheter par anticipation dans cinq ans, le 2 novembre 2031.

* Le règlement de ces obligations est prévu le 2 novembre. Leur échéance est fixée au 2 novembre 2056, mais elles pourront continuer à courir au-delà de cette date si Samsung Life ne les rachète pas

* Les obligations verseront un taux d’intérêt fixe deux fois par an jusqu’à la première date de remboursement anticipé. Le taux sera ensuite révisé tous les cinq ans au rendement en vigueur des bons du Trésor américain à cinq ans, majoré d’un spread initial

* À partir de la 10e année, le taux inclura 100 points de base supplémentaires, soit 1 point de pourcentage

* Ces obligations devraient être notées A2 par Moody’s et A+ par Fitch. Samsung Life est notée Aa3 par Moody’s et AA par Fitch, avec des perspectives stables attribuées par les deux agences

* BofA Securities, BNP Paribas, Citigroup, JPMorgan et Mizuho organisent l'émission. Samsung Life utilisera le produit de l'émission pour ses besoins généraux