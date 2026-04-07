Samsung-Le bénéfice au T1 devrait dépasser celui de 2025 tout entier

Samsung Electronics

005930.KS a déclaré mardi que son bénéfice d'exploitation au premier trimestre devrait avoir dépassé le bénéfice réalisé sur l'ensemble de l'année 2025, citant une flambée des prix des puces en raison de la forte demande pour les semiconducteurs alimentant l'IA et de goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement.

Le premier fabricant mondial de puces a dit estimer que son bénéfice d'exploitation sur la période janvier-mars s'est établi à 57.200 milliards de wons (37,92 milliards de dollars), contre un consensus de 40.600 milliards de wons selon des données LSEG.

Il s'agit d'un montant plus de huit fois supérieur au bénéfice enregistré par le groupe un an plus tôt (6.690 milliards de wons). Un bénéfice alors record de 20.000 milliards de wons avait été rapporté au quatrième trimestre 2025.

Samsung a déclaré que son chiffre d'affaires trimestriel devrait avoir bondi de 68% à 133.000 milliards de wons.

Le groupe s'affirme comme l'un des principaux bénéficiaires de l'essor des centres de données d'IA, qui a entravé l'approvisionnement en puces traditionnelles utilisées pour les smartphones, ordinateurs PC ou encore consoles de jeux vidéos.

D'après la firme de recherche TrendForce, les prix des puces DRAM devraient augmenter de plus de 50% lors du trimestre en cours en raison de la pénurie actuelle.

(Hyunjoo Jin et Heekyong Yang; version française Jean Terzian)