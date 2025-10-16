 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 122,00
-0,82%
Indices
Chiffres-clés

Samsung: la Commission européenne a approuvé l'acquisition de FläktGroup
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 13:49

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition de la société allemande FläktGroup par la société néerlandaise Samsung Electronics Europe.

L'opération concerne principalement le secteur des solutions technologiques dans le domaine de la ventilation.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:50 

    (Actualisé avec AXA) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris ... Lire la suite

  • capgemini (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Capgemini a finalisé l'acquisition de WNS
    information fournie par Zonebourse 17.10.2025 08:47 

    Capgemini annonce avoir finalisé l'acquisition de WNS, acteur dans les services de gestion digitale des processus métiers (Digital Business Process Services). Avec cette opération, Capgemini crée un leader mondial des Opérations Intelligentes, afin de capter les ... Lire la suite

  • Le logo Porsche est affiché sur un véhicule au pavillon d'exposition de Porsche, le jour du salon automobile IAA à Munich
    Porsche: Le conseil de surveillance s’accorde sur le successeur du président du directoire, selon Bild
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:43 

    Le conseil de surveillance de Porsche s'est mis d'accord sur un successeur au président du directoire, Oliver Blume, a rapporté le quotidien Bild vendredi, citant six sources anonymes. Oliver Blume dirige le constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart depuis ... Lire la suite

  • L'usine de production américaine de Volvo Cars est photographiée à Ridgeville
    Volvo revoit ses prévisions pour l'Amérique du nord, bénéfice en ligne au T3
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:43 

    Volvo a fait état vendredi d'un bénéfice d'exploitation conforme aux attentes au troisième trimestre et a revu à la baisse ses perspectives pour le marché nord-américain des camions. Le bénéfice d'exploitation ajusté de Volvo est tombé à 11,7 milliards de couronnes ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank