Samsung: la Commission européenne a approuvé l'acquisition de FläktGroup
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 13:49
L'opération concerne principalement le secteur des solutions technologiques dans le domaine de la ventilation.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
