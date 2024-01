Samsung infuse de l'IA générative dans ses smartphones

Présentation du Samsung Galaxy S24 à Séoul, en Corée du Sud, le 15 janvier 2024. ( AFP / JUNG YEON-JE )

Samsung a présenté mercredi sa nouvelle gamme de smartphone, les Galaxy S24, et de nouveaux outils d'intelligence artificielle (IA) générative intégrés par défaut pour traduire des conversations en simultané ou encore faciliter la recherche d'informations à travers les applications mobiles.

Le géant sud-coréen de l'électronique, qui a vendu moins de smartphones que son concurrent américain Apple l'année dernière, dépassé par un concurrent pour la première fois depuis 2010 (selon IDC), a tenu sa conférence annuelle à San José, au cœur de la Silicon Valley.

Avec le soutien de stars comme le YouTubeur le plus populaire du monde, l'Américain MrBeast, et la streameuse Pokimane, la marque a dévoilé les Galaxy S24 (à partir de 800 dollars), S24+ (1.000 dollars) et S24 Ultra (1.300 dollars).

Ces nouveaux appareils vont "démocratiser les changements" provoqués par l'IA générative, a promis d'emblée TM Roh, président de l'unité Expériences mobiles.

Cette technologie qui permet de produire des contenus (texte, images, etc) sur simple requête en langage courant a conquis le monde en 2023, et suscite une course effrénée entre les grands groupes technologiques.

Samsung a d'abord mis en avant son outil de traduction simultané, disponible lors de conversations téléphoniques ou en personne. "C'est comme avoir votre interprète personnel", a assuré Drew Blackard, un vice-président de la société coréenne.

Les nouvelles fonctionnalités d'IA générative vont aussi aider les utilisateurs à rédiger des messages plus formels ou plus amusants (dans le style de Shakespeare, par exemple) ou encore à résumer des conversations pendant qu'ils sont au volant, en précisant qui a dit quoi.

L'outil "Circle to search", développé par Google, permet lui de tracer un cercle sur un objet dans n'importe quelle application (un meuble sur une vidéo YouTube, par exemple) et de poser une question à son téléphone (comme "où puis-je trouver ce sofa ?").

Les smartphones Samsung fonctionnent grâce à Android, le système d'exploitation de Google, qui équipe la majorité des smartphones dans le monde et en concurrence féroce avec l'iOS des iPhone.

Soucieux de préserver l'image d'une entreprise qui définit la technologie au lieu de suivre les tendances, les responsables d'Apple ne mentionnent l'IA générative qu'à regret. Mais en novembre, Tim Cook, le patron du groupe a admis investir "plus qu'un peu dans ce domaine", en réponse à une question d'analyste.

En 2023, Apple a raflé la plus grosse part du marché mondial des smartphones (20%), dépassant Samsung pour la première fois, selon une étude du cabinet IDC publiée lundi.

Samsung a aussi présenté mercredi un nouvel accessoire connecté de santé, un anneau baptisé "Galaxy Ring", sans donner plus de détails pour l'instant.