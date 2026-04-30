Samsung fait état d'une hausse record de son bénéfice d'exploitation au T1

Samsung Electronics

005930.KS a annoncé jeudi que son bénéfice d'exploitation avait été multiplié par huit au premier trimestre, atteignant un niveau record, grâce à la hausse des prix des puces, le boom de l'intelligence artificielle (IA) ayant entraîné une pénurie de l'offre.

Samsung s'attend à ce que ses résultats s'améliorent encore au deuxième trimestre, affirmant que les investissements dans les infrastructures d'IA continueraient de croître, ce qui provoquerait une hausse des prix des puces mémoire.

Le premier fabricant mondial de puces a enregistré un bénéfice d'exploitation de 57.200 milliards de wons (32,96 milliards d'euros) sur la période de janvier à mars, conformément à ses prévisions.

Le chiffre d'affaires du conglomérat sud-coréen a augmenté de 69% pour atteindre 133.900 milliards de wons au premier trimestre.

L'essor des centres de données d'IA a incité les fabricants de puces à réorienter leurs capacités vers la production de puces avancées utilisées dans les accélérateurs d'IA de Nvidia

NVDA.O , ce qui a réduit l'offre de puces traditionnelles et provoqué une hausse des prix.

(Hyunjoo Jin, Heekyong Yang et Joyce Lee; version française Camille Raynaud)